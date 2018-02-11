Следователи завели дело на мешавшего фермерам министра в Забайкалье

Следственными органами возбуждено уголовное дело в отношении министра сельского хозяйства Забайкальского края Михаила Кузьминова и его заместителя Ирины Малакшиновой. Об этом сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета.

Кузьминов и Малакшинова обвиняются в превышении должностных полномочий и воспрепятствовании предпринимательской деятельности. По версии следствия, чиновники при выплате субсидий для компенсации ущерба от чрезвычайных ситуаций природного характера в 2016 году вводили в заблуждение сельхозпроизводителей и незаконно требовали от них выполнения ряда условий.

От чиновников пострадали семь предпринимателей, общий ущерб составил 10,5 миллиона рублей.

В здании министерства начались обыски. Следователи планируют изъять документы в кабинетах Кузьминова и Малакшиновой, чтобы приобщить их к делу.

8 февраля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что борьба с коррупцией будет вестись на территории всей страны.

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