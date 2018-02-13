Лавров посетовал на агрессивное меньшинство на Западе

Глава МИД России Сергей Лавров во время пресс-конференции объяснил, что мешает налаживанию отношений между Западом и Москвой, передает РИА Новости .

«В западном стане небольшое, но агрессивное меньшинство, которое пытается не позволить нормализовать отношения с Российской Федерацией», — заявил он.

Министр также сообщил журналистам, что Россия занимается своей экономикой и развивает свои возможности «быть независимыми от подобного рода эксцессов».

Материалы по теме Новая. Холодная. Твоя. Противостояние США и России перерастает в неявную войну На колени! Новая ядерная стратегия США угрожает России

В конце января на Всемирном экономическом форуме в Давосе бывший министр обороны США Эштон Картер предложил Пентагону разработать детальный план войны между НАТО и Россией. По словам Картера, последние 25 лет Запад не считал Россию военным противником, однако сейчас ситуация коренным образом изменилась, и теперь «война между Россией и НАТО вполне вероятна».

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!