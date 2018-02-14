В Ненецком округе создан природный заказник

В администрации Ненецкого автономного округа приняли решение о создании особо охраняемой природной территории. Общая площадь заказника «Вашуткинский» составит более 300 тысяч гектаров, сообщается на сайте регионального правительства.

Заказник предназначен для сохранения крупнейших в регионе Вашуткинской, Падимейской и Харбейской озерных систем, которые являются ценнейшими угодьями для водоплавающих птиц и включают в себя водоемы, имеющие особое рыбохозяйственное значение. Создание такой территории не повлияет на деятельность владельцев и арендаторов земли и водопользователей — будет разрешено традиционное природопользование: выпас северного оленя, сбор птичьих яиц, грибов, ягод, лекарственных растений для личных целей.

Также будут разрешены промышленное, любительское и спортивное рыболовство, промысловая охота, кроме охоты на водоплавающих птиц, а также организованная рекреационная и туристическая деятельность.

Под запрет подпадают выход людей в тундру и использование маломерных судов, оборудованных судовыми двигателями с июня по июль — в этот период у водоплавающих птиц происходят гнездование и выводок. Также на территории заказника под запретом будут неорганизованный туризм и промышленный лов в местах нагула молоди ценных видов рыб.

Ранее решение о создании заказника было согласовано с Министерством природы и экологии России.

Отмечается, что общая площадь особо охраняемых природных территорий регионального значения в регионе составляет 730 тысяч гектаров.

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