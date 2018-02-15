В Кремль въедет немецкий Partisan

Немецкая автомобильная компания Partisan предложила пятидверный полностью электрический внедорожник под названием Kremlin. Об этом сообщается на странице компании в Facebook.

По заявлению производителя, автомобиль предназначен для сопровождения кортежей первых лиц государств. Производитель обещает высокую разгонную динамику авто даже в полностью бронированной версии. За привод каждого колеса отвечает отдельный электродвигатель.

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«Представленный автомобиль Partisan One конструктивно очень сильно выделяется среди собратьев и резко контрастирует с ними не только крупными габаритами, но прежде всего прямоугольными формами, прямыми линиями очертаний кузова и нарочитым примитивизмом внешности, как бы отсутствием всякого дизайна», — сообщается в описании внедорожника.

В январе 2018 года американский телеведущий Джей Лено показал в эфире своей программы встречу с основателями компании по производству частных танков Майком и Джеффом Хоу. Они представили ему первый в мире танк бизнес-класса. Он построен на основе обыкновенного военного танка и покрыт дизайнерскими глянцевыми стеклами. Создание подобного средства передвижение занимает полгода и стоит 500 тысяч долларов.

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