Россиянин Владимир Дринкман осужден на 12 лет в США за киберпреступления

Россиянин Владимир Дринкман приговорен к 12 годам тюремного заключения в США за киберпреступления и кражу финансовой информации. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости из зала суда в Нью-Джерси.

После отбытия срока его, как предполагаются, депортируют в Россию. Ущерб от действий Дринкмана оценили почти в 312 миллионов долларов. Россиянин признал вину в причастности к компьютерной мошеннической схеме, по которой были украдены 160 миллионов номеров кредитных и дебетовых карт. По словам Дринкмана, он участвовал в преступном сообществе с 2005 по 2012 годы.

Позже суд также должен вынести приговор россиянину Дмитрию Смильянцу, обвиняемому в тех же преступлениях. Слушания проходят в закрытом режиме.

Дринкмана выдали Соединенным Штатам Нидерланды. Он был арестован в Амстердаме в 2012 году.

Кроме него и Смильянца, в киберпреступлениях обвиняются россияне Александр Калинин и Роман Котов, а также украинец Михаил Рытиков.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!