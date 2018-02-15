Второго осужденного за кибератаки в США россиянина освободят

Россиянин Дмитрий Смильянец приговорен в США к четырем годам и четырем месяцам тюремного заключения за киберпрестуления и кражу финансовой информации. Суд постановил освободить его, так как он уже отсидел этот срок, пока велось следствие, передает корреспондент РИА Новости из Нью-Джерси.

Смильянец и его адвокат заявили, что удовлетворены приговором и не станут его обжаловать.

Ранее другого россиянина Виктора Дринкмана приговорили к 12 годам тюремного заключения по тому же делу.

По версии следствия, несколько российских граждан, в том числе Смильянец и Дринкман, в период с 2005 по 2012 годы воровали номера кредитных и дебетовых карт с помощью компьютерной мошеннической схемы, а также совершали кибератаки. Ущерб от их действий составил более 300 миллионов долларов.

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