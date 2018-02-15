Опубликована крупнейшая коллекция оккультных книг

Библиотека Ритмана в Нидерландах, которая содержит рукописные и печатные труды по герметической философии, опубликовала крупную коллекцию оккультных текстов в интернете в рамках проекта Hermetically Open project. Об этом сообщает The Next Web.

По словам директора библиотеки Эстера Ритмана (Esther Ritman), цель оцифровки — обеспечить открытый доступ к материалам. Как пишет издание, в 2016 году американский писатель Дэн Браун, автор романов «Код да Винчи» и «Ангелы и Демоны», пожертвовал библиотеке более 300 тысяч долларов США на этот проект.

В библиотеке хранится более 4600 трудов, из которых широкой публике стали доступны 1617, в том числе работа французского алхимика Николаса Фламеля, которому приписывают получение философского камня и эликсира жизни. Возраст книг, написанных на французском, немецком, латинском и английских языках, достигает 100-600 лет.

Герметизмом называют учение, объединяющее древнегреческую философию, древнеегипетскую и арабскую алхимию, оккультизм и другие эзотерические направления.

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