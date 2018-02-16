Новосибирский депутат отобрал у жены золотое кольцо и пошел под суд

Мировой суд рассмотрит уголовное дело в отношении 33-летнего депутата городского собрания Барабинска Новосибирской области, избившего супругу при попытке отобрать у нее золотое кольцо. Об этом сообщает областное управление прокуратуры.

Мужчине вменяется статья 112 УК РФ («Умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести»).

По версии следствия, в марте 2017 года депутат пришел в частный дом, где проживала его жена, с которой они расстались больше года назад. Супруги поссорились из-за того, что женщина обратилась в суд с иском о взыскании алиментов.

Разозлившийся депутат стал требовать от жены вернуть ранее подаренное им золотое кольцо, но получил отказ. Тогда мужчина решил силой отобрать его, он повалил жену на пол, придавил ее ногами, завернул ей руку за спину, чтобы снять с пальца кольцо.

В результате потерпевшая получила тупую травму руки, растяжение связок правового плечевого сустава, ушиб мягких тканей правой кисти.

Депутату грозит максимальное наказание до трех лет лишения свободы.

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