В МОК вступились за «чистых» россиян на Олимпиаде

Член исполкома Международного олимпийского комитета (МОК) Гунилла Линдберг выразила сожаление, что некоторые спортсмены игнорируют российских атлетов на Олимпийских играх в Пхенчхане. Ее слова приводит Inside the Games.

«Мне кажется, это очень печально, потому что мы точно знаем, что российские атлеты, приехавшие на Игры, прошли большое количество допинг-тестов, их пробы были проверены повторно. Не разговаривать со своими оппонентами — не в олимпийском духе. Надеюсь, что принятые нами меры показали, что мы не наказали "чистых" спортсменов», — заявила Линдберг.

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12 февраля скелетонист Никита Трегубов рассказал журналистам об отношении к нему со стороны соперников из США и Великобритании. По словам 22-летнего россиянина, зарубежные атлеты предпочитают с ним не здороваться.

Россияне выступают на Играх под олимпийским флагом в связи с отстранением Олимпийского комитета России (ОКР) якобы за нарушение антидопинговых правил на Олимпиаде в Сочи. Ряд российских атлетов, не подозреваемых в нарушении антидопинговых правил, не были приглашены МОК на Олимпиаду в Пхенчхане. Среди них шорт-трекист Виктор Ан, биатлонист Антон Шипулин и лыжник Сергей Устюгов.

XXIII Олимпийские игры продлятся до 25 февраля.

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