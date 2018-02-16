Всем струдникам завода «Южный Севастополь» нашли работу в порту

Власти Севастополя дали гарантии, что все сотрудники завода «Южный Севастополь» будут трудоустроены. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте правительства города.

«Правительство Севастополя в рамках сложившейся сложной экономической ситуации судоремонтного завода "Южный Севастополь" готово гарантированно трудоустроить всех сотрудников предприятия на Севастопольский морской порт», — сказал заместитель губернатора Владимир Базаров. По его словам, сотрудникам предложили устроиться на работу на аналогичные должности.

Чиновник подчеркнул, что Севастопольский морской порт, как новый собственник имущественного комплекса завода, продолжит заниматься развитием деятельности, направленной на ремонт судов.

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В августе 2017 года стало известно, что судоремонтное предприятие задолжало бюджету города 30 миллионов рублей. Директор департамента экономики правительства Севастополя Элимдар Ахтемов призвал руководство предприятия подготовить и предоставить свои предложения по выходу из сложившейся сложной экономической ситуации. «В ходе встречи мы определили дальнейший алгоритм совместных действий. Не в интересах города останавливать работу завода и оставить без работы коллектив предприятия. Именно поэтому, даже несмотря на два проигранных "Южным Севастополем" дела в суде, мы готовы и дальше искать компромисс», — сказал чиновник.

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