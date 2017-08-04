В Севастополе рассказали о задолженности судоремонтного предприятия

Судоремонтное предприятие «Южный Севастополь» задолжало бюджету города более 30 миллионов рублей. Об этом заявил директор департамента экономики правительства Севастополя Элимдар Ахтемов, передает пресс-служба правительства города.

Ахтемов призвал руководство предприятия подготовить и предоставить свои предложения по выходу из сложившейся сложной экономической ситуации. «В ходе встречи мы определили дальнейший алгоритм совместных действий. Не в интересах города останавливать работу завода и оставить без работы коллектив предприятия. Именно поэтому, даже несмотря на два проигранных "Южным Севастополем" дела в суде, мы готовы и дальше искать компромисс», — сказал чиновник.

Он добавил, что принято также решение о создании совместной инвентаризационной комиссии по имуществу. По словам Ахтемова, такая необходимость возникла в связи с тем, что в настоящее время в рабочем состоянии находится лишь треть объектов, переданных предприятию в аренду.

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21 июля врио губернатора Севастополя Дмитрий Овсянников подписал закон о Стратегии социально-экономического развития города до 2030 года. «Документ разработан, согласован на всех уровнях и утвержден. Дальнейшая работа правительства будет полностью основываться на целях и задачах Стратегии», — сказал Овсянников.

Правительство города рассчитывает, что Стратегия позволит совершить значительный рывок в социально-экономическом развитии Севастополя. Предполагается до 2020 года в дороги Севастополя проинвестировать более 20 миллиардов рублей, завершить строительство индустриального парка, который обеспечит 1500 новых рабочих мест. Уже к 2024 году оборот отрасли судоремонта и судостроения должен вырасти почти в 7 раз, вылов рыбы — в 2 раза, а сам город должен войти в топ-10 наиболее популярных туристических мест в России. Валовой региональный продукт будет увеличен в более чем в два раза, доля собственных доходов бюджета превысит 70 процентов.

