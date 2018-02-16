Для главного вора России запросили 10 лет колонии

В ходе прений сторон гособвинитель попросил суд приговорить обвиняемого в вымогательстве криминального авторитета Захария Калашова (Шакро Молодого) к 10 годам колонии строгого режима. Об этом в пятницу, 16 февраля, сообщает корреспондент агентства городских новостей «Москва» из зала Никулинского суда столицы.

По данным РИА Новости, для криминального авторитета Андрея Кочуйкова (Итальянца) обвинение потребовало девять лет и девять месяцев колонии.

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10 октября в ходе рассмотрения уголовного дела по существу было зачитано обвинительное заключение, в котором говорилось о том, что Шакро Молодой стал лидером преступного сообщества России после смерти Аслана Усояна (Деда Хасана). По версии следствия, именно он распределял между участниками организованных групп незаконно добытое имущество и деньги на основе распределенных ролей и субординации.

Всего по так называемому делу Шакро проходят 14 фигурантов в возрасте от 29 до 64 лет, они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 163 УК РФ («Вымогательство, совершенное с применением насилия, организованной группой и в целях получения имущества в особо крупном размере»).

Следствием установлено, что обвиняемые входили в состав организованной группы, которая занималась вымогательствами у столичных предпринимателей. 14 декабря 2015-го они прибыли в ресторан Elements на Рочдельской улице и под угрозой насилия и повреждения имущества стали вымогать у его владелицы восемь миллионов рублей. В ходе начавшейся перестрелки погибли два человека, еще семеро были госпитализированы. Участники группировки Шакро Молодого были задержаны и арестованы в августе 2016 года.

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