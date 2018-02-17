McDonald's решил поддержать спорт и добавил жира в бургеры

Сеть ресторанов быстрого питания McDonald's в Великобритании обвинили в безответственности после появления новой линейки бургеров Signature. Они опережают другие сэндвичи по калорийности и содержат больше жира, сообщает Daily Mirror.

В классическом бургере коллекции — 698 калорий, в остром — 635, в барбекю — 732. Для сравнения, энергетическая ценность популярного Big Mac — всего 508 калорий. Кроме того, гамбургер BBQ из нового набора содержит 44 грамма жира — почти в два раза больше, чем в Big Mac (25 граммов).

McDonald's представлял линейку Signature летом 2017 года, а затем вернул эти бургеры в меню к Кубку шести наций — соревнованию по регби, которое в этом году проводится с 3 февраля по 17 марта. Компания выступает спонсором состязаний.

Эксперты раскритиковали McDonald's за то, что сеть связала выпуск бургеров со спортом. Они подчеркнули, что основное блюдо для взрослого человека должно содержать не более 600 калорий.

Компания в свою очередь напомнила, что всегда выступает за прозрачность информации об ингредиентах и ничего не скрывает.

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