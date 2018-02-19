В Москве зарезали шансонье Петра Гару

В Москве убит шансонье Петр Гара. Об этом корреспонденту «Ленты.ру» рассказал источник в правоохранительных органах.

Помощник руководителя Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова сообщила, что 19 февраля 2018 года в квартире жилого дома на Северном бульваре было обнаружено тело мужчины 1984 года рождения с пятью ножевыми ранениями.

По словам источника, музыканта последний раз видели в гостях 14 февраля, после чего он не выходил на связь несколько суток. Было принято решение вскрывать дверь съемной квартиры. В ванной обнаружили труп мужчины, умершего от трех до семи суток назад.

Возбуждено уголовное дело об убийстве. В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства преступления.

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