В Заполярье появился национальный парк «Хибины»

В Мурманской области создан национальный парк «Хибины», который позволит сохранить уникальные природные комплексы и историко-культурное наследие Хибинского горного массива на Кольском полуострове, сообщает WWF России.

«Мы рады, что спустя 101 год после того, как идея о создании нацпарка в Хибинах впервые была озвучена известным географом Вениамином Семеновым-Тян-Шанским, эта территория наконец получила охранный статус», — делится эмоциями директор Баренц-отделения Всемирного фонда дикой природы Олег Суткайтис. По его словам, это общий успех Всемирного фонда дикой природы с волонтерами в России и правительства Мурманской области.

Над созданием новой особо охраняемой природной территории работали более 10 лет. За это время проект парка претерпел множество изменений: в ходе непростых переговоров с горнодобывающими компаниями из границ парка были вырезаны все рудопроявления, а общая площадь сократилась на треть. Территория созданного национального парка составляет 84 804 гектара и состоит из двух участков: «Западные Хибины» и «Восточные Хибины».

В ближайшее время будет определено учреждение, которое будет управлять территорией. Ему предстоит разработать положение о национальном парке, провести межевание земель и организовать охрану.

Постановление о создании национального парка «Хибины» подписал глава Правительства России Дмитрий Медведев с целью сохранения малонарушенных хозяйственной деятельностью природных комплексов горных тундр и северной тайги Хибинского и Ловозерского горных массивов западной части Кольского полуострова.

Хибины — горный массив в центральной части Кольского полуострова за полярным кругом. Он уникален с точки зрения геологического строения и рельефа: здесь обнаружено наибольшее количество редких видов растений Мурманской области. На территории располагаются небольшие ледники, сформировавшиеся несколько сотен лет назад и сохранившиеся до наших дней, а также священные места саамов — коренного народа Севера.

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