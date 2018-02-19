Оценена способность России строить авианосцы

Россия «при наличии желания и определенных возможностей» способна самостоятельно построить авианосец. Об этом в интервью ТАСС рассказал генеральный директор Невского проектно-конструкторского бюро Сергей Власов.

«Мое личное мнение таково — мы можем нормально, как говорится, не спеша строить корабли любого размера — авианесущий, универсальный десантный и любой другой при наличии желания и определенных возможностей. Конечно, это все недешево, но эти деньги не за полгода тратятся, а расходуются 10-12 лет», — полагает эксперт.

Материалы по теме Забрало закрой! Российских солдат будущего боятся уже сейчас

Власов добавил, что в России «сегодня масса как сторонников, так и противников больших кораблей», однако сказать, чья точка зрения победит, сложно. «Но, наверное, настало время поставить принципиальную точку в этих разногласиях», — считает эксперт.

Невское проектно-конструкторское бюро отвечает за проектную часть модернизации российского авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов». Контракт с Минобороны предприятие ожидает в ближайшее время.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!