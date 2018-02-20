Американская секретная ракета попала на видео

Американская компания Astra Space в секретном режиме разрабатывает сверхлегкую ракету Astra, видео c носителем телеканал ABC7 News выложил на YouTube.

Журналистам удалось запечатлеть Astra после стендовых огневых испытаний двигательной установки первой ступени носителя. В Astra Space отказались от комментариев.

Astra Space, отмечает телеканал, не распространяется о своей деятельности в СМИ, однако активно взаимодействует с властями и военными. В частности, для испытаний ракеты компания использует помещения авиабазы ВМС США Аламеда в Калифорнии. Источник телеканала сообщил, что в стартапе работает сто человек.

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Носитель Astra рассчитан на выведение на околоземную орбиту до ста килограммов полезной нагрузки. Число ступеней ракеты, в высоту достигающей 12 метров, как и количество двигателей первой ступени, неизвестно.

Ближайшим конкурентом Astra можно считать ракету Electron компании Rocket Lab, рассчитанную на выведение на околоземную орбиту до 150 килограммов грузов.

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