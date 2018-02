Найден ген отказа от алкоголя

Ученые Пенсильванского университета в США обнаружили ген, который усиливает реакцию организма на алкоголь, делая его неприятным для человека. Специалисты полагают, что соответствующая ДНК получит широкое распространение среди людей в результате естественного отбора. Об этом пишет издание The Independent.

Исследователи проанализировали геномы 2,5 тысячи человек, принадлежащих 20 популяциям на четырех континентах. Оказалось, что у пяти популяций имеются мутации в группе генов, кодирующих алкогольдегидрогеназу — фермент, катализирующий окисление спиртов. Данный дефект приводит к тому, что этанол разрушается менее эффективно и оказывает на организм токсическое воздействие, выраженное ухудшением состояния здоровья. В результате у человека возникает неприятие алкоголя.

Ученые полагают, что на ген действует положительный отбор, в результате чего он закрепляется и распространяется в популяции.

В ноябре 2016 года в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences вышла статья американских ученых, которые показали, что один из вариантов гена β-Klotho, участвующего в деятельности центральной нервной системы, подавляет желание употреблять алкоголь.

