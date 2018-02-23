Российский стрелок установил мировой рекорд

Бронзовый призер Игр-2016 стрелок Владимир Масленников завоевал золотую медаль чемпионата Европы в Венгрии в стрельбе из пневматической винтовки с дистанции 10 метров, сообщает РИА Новости.
Масленников набрал в финале 251,0 очка, улучшив мировой рекорд на 0,1 балла. Серебряную медаль получил россиянин Александр Дрягин с результатом 248,2. Бронза досталась хорвату Петеру Горса — 227,0 баллов.
Чемпионат Европы в Дьёре (Венгрия) продлится до 26 февраля.
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