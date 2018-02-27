В интернет-магазине силовики нашли 345 килограммов наркотиков

Сотрудники МВД пресекли деятельность интернет-магазина, торговавшего оптовыми партиями синтетических наркотиков. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк во вторник, 27 февраля.

По данным МВД, преступная группа из 27 человек производила товар в четырех нарколабораториях, расположенных в Московской, Новосибирской, Челябинской областях и Хабаровском крае. Затем крупные партии наркотических средств развозились в тайниках автомашин по ячейкам в регионах. Через социальные сети по объявлениям о приеме на высокооплачиваемую работу нанимались закладчики и курьеры.

Расчеты с клиентами осуществлялись с использованием криптовалют, отметила Волк.

«Возбуждено 19 уголовных дел. Из незаконного оборота изъято более 345 килограммов синтетических наркотических средств, около 500 килограммов различных химических реактивов, используемых при изготовлении наркотиков, 87 единиц лабораторного оборудования», — сообщила представитель МВД. По ее словам, 23 человека арестованы, четверо — под подпиской о невыезде.

МВД опубликовало оперативное видео с изъятыми наркотиками и задержанием участников преступной группы.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!