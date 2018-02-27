Россиянина спутали с наркоторговцем, избили и подожгли

Двое жителей Омска приняли прохожего за наркоторговца, избили его и подожгли одежду, а потом потушили. Об этом говорится на сайте региональной прокуратуры.

Мужчина лежал на улице до утра, пока ему не вызвали скорую помощь. «Спустя несколько дней он скончался в медицинском учреждении», — отмечено в сообщении.

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Напавших — местных жителей 22-х и 19-ти лет — разыскали и осудили по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть пострадавшего (часть 4 статьи 111 УК). Одному дали 9 лет, а другому 8 лет 10 месяцев 10 дней лишения свободы.

Вину в содеянному фигуранты не признали. Суд также постановил взыскать с них 1,2 миллиона рублей в качестве возмещения морального и материального вреда, причиненного супруге погибшего.

Инцидент произошел ночью 14 октября 2017 года. Напавшие находились в состоянии алкогольного опьянения.

Ранее в октябре прошлого года сообщалось о жителе Челябинской области, который поссорился с женой и, чтобы досадить ей, поджег дом, где сгорели заживо мать супруги и ее брат.

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