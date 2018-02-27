США пригрозили Турции санкциями в случае покупки российских С-400

США призвали Турцию отказаться от покупки зенитно-ракетных комплексов С-400 у России, в противном случае в отношении Анкары могут ввести санкции. Об этом сообщает турецкое издание Haberturk со ссылкой на источник в Вашингтоне.

По словам собеседника газеты, в США выражают беспокойство из-за сложившейся ситуации, полагая, что покупка С-400 «может негативно повлиять на оперативную совместимость НАТО». Не исключено, что против Анкары могут быть введены ограничительные меры.

При этом американский чиновник отметил, что США хотят помочь Турции «найти лучшую альтернативу, чтобы удовлетворить потребности в противовоздушной обороне».

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Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу ранее заявил, что угрозы в отношении Анкары неприемлемы, отметив, что изначально Анкара планировала закупить ПВО у союзников по НАТО, однако «у них вечно какие-то проблемы». В связи с этим Турция начала переговоры с другими странами и в декабре 2017 года подписала с Россией соглашение по поставкам ЗРК.

Обслуживание купленных ЗРК будет проводить местный персонал. При этом Турция настаивает на предоставлении ей возможности открыть собственное производство комплексов.

С-400 предназначен для уничтожения авиации, крылатых и баллистических ракет на расстоянии до 400 километров и на высоте до 30 километров.

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