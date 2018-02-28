Молодых избирателей поманили на выборы бесплатными концертами

Жители Москвы, впервые принимающие участие в голосовании на выборах президента, получат билеты на концерты российских артистов, заявил председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов. Его слова приводит «Интерфакс» в среду, 28 февраля.

«Молодые избиратели, которые придут 18 марта на избирательные участки, получат флаеры, зарегистрируются на сайте, выберут одну из трех дат концерта и пойдут на него», — рассказал он на пресс-конференции.

Горбунов уточнил, что концерты пройдут в спорткомплексе «Олимпийский» с 22 по 24 марта, аренду помещений спорткомплекса оплатит Мосгоризбирком, а артисты будут выступать бесплатно. «Тут взаимная заинтересованность. Артисты могут расширить свою аудиторию, и они же выполнят свой гражданский долг», — отметил он.

Список музыкантов, которые выступят для молодых избирателей, окончательно пока не утвержден, однако, по данным агентства, свое участие уже подтвердила группа «Серебро».

8 февраля Всероссийский центр изучения общественного мнения сообщил, что почти 80 процентов избирателей намерены принять участие в выборах главы государства 18 марта. Проигнорировать выборы решили лишь 7,2 процента опрошенных, еще 11,7 процента пока не определились.

Действующий глава государства Владимир Путин участвует в кампании в качестве самовыдвиженца.

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