Россиянка сделала сына инвалидом ради социальных выплат

Расследование дела в отношении жительницы Магаданской области, которая cемь лет морила голодом и травила лекарствами ребенка ради получения социальных выплат, завершено, сообщает пресс-служба Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, в 2008 году женщина установила вместе с мужем опеку над ребенком-сиротой из Магадана. Скрыв от супруга преступный умысел, она начала систематически морить сына голодом и травила неправильно подобранными медикаментами, чтобы вызвать заболевания желудочно-кишечного тракта.

«Введя тем самым в заблуждение медицинский персонал лечебных учреждений, она добилась, чтобы ребенку была установлена инвалидность, влекущая выплаты пособий, компенсаций и иных социальных выплат», — отмечается в сообщении.

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В итоге у ребенка развилось заболевание, связанное с крайним истощением и опасное для жизни, его здоровью был нанесен тяжкий вред.

За семь лет фигурантка получила более 1,5 миллиона рублей из федерального бюджета. В общей сложности федеральному и региональному бюджетам она нанесла имущественный ущерб на сумму более 2,5 миллионов рублей.

Женщина обвиняется по четырем статьям — «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего», «Причинение тяжкого вреда здоровью», «Мошенничество» и «Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием» (статьи 156, 111, 159 и 165 УК России).

Отмечается, что ребенок был передан на попечение другой женщины, которая смогла нормализовать его состояние. Продолжается расследование уголовного дела о халатности, в ходе которого следователи намерены дать оценку действиям органов опеки и попечительства, которые допустили преступление.

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