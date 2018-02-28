Систему запуска Cу-57 возьмут от США

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Cу-57

Корабельная версия российского истребителя пятого поколения Су-57 должна предусматривать запуск при помощи электромагнитной катапульты, сообщил «Интерфаксу» генеральный конструктор Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Сергей Коротков.

«Я исповедую, что это делать надо на новых технологических решениях. Если строится новый авианосец, то он должен иметь современные подходы — электромагнитные катапульты, например», — заявил разработчик.

Коротков отметил, что ОАК пока не получала заказа от военных на адаптацию Су-57 для применения с авианосца, однако, «если министерство обороны такое требование выдвинет — сделаем».

Первыми в мире электромагнитную катапульту для запуска истребителя с авианосца использовали США.

В июле 2017 года при помощи EMALS (Electromagnetic Aircraft Launch System) с палубы USS Gerald R. Ford в полет отправился F/A-18F Super Hornet.

До этого американские военные для запуска истребителей с авианосцев использовали паровые катапульты. Электромагнитная система отличается от паровой меньшими размерами и массой.

В феврале 2018 года НИИ кораблестроения при российском Минобороны обнародовало подробности работы над новым авианосцем, стартовая система которого включает в себя трамплин и разгонное устройство.

В настоящее время в распоряжении российских военных имеется лишь один авианосец — введенный в эксплуатацию в январе 1991 года «Адмирал Кузнецов». Он имеет только трамплин. Атомный авианосец USS Gerald R. Ford ВМС США считается самым дорогим в мире (13 миллиардов долларов).

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