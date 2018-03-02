Автобусы перешли на бурлацкую тягу на Сахалине

Из-за сильной метели жителям Южно-Сахалинска пришлось толкать застрявший в сугробах автобус. Соответствующую видеозапись опубликовало агентство Sakh.com.
В ролике показано, как больше десятка мужчин в сильный снегопад пытаются сдвинуть с места увязшую в снегу машину, но она не поддается. Чем закончилась эта инициатива, неизвестно.
В Южно-Сахалинск пришел тихоокеанский циклон, в результате чего образовался транспортный коллапс: из-за снегопада и нулевой видимости практически парализовано движение на дорогах, снегоуборочная техника не справляется. В городе введен режим ЧС.
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