Автобусы перешли на бурлацкую тягу на Сахалине

Видео: sakhalin.info

Из-за сильной метели жителям Южно-Сахалинска пришлось толкать застрявший в сугробах автобус. Соответствующую видеозапись опубликовало агентство Sakh.com.

В ролике показано, как больше десятка мужчин в сильный снегопад пытаются сдвинуть с места увязшую в снегу машину, но она не поддается. Чем закончилась эта инициатива, неизвестно.

A post shared by ОБЪЯВЛЕНИЯ САХАЛИН-РЕКЛАМА (@sakhalin__65) on Mar 2, 2018 at 1:28am PST

В Южно-Сахалинск пришел тихоокеанский циклон, в результате чего образовался транспортный коллапс: из-за снегопада и нулевой видимости практически парализовано движение на дорогах, снегоуборочная техника не справляется. В городе введен режим ЧС.

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