Американцы предложили назвать новое российское оружие «буферами Меланьи»

Пользователи Twitter в ответ на просьбу посольства России в Вашингтоне придумать название для нового российского оружия предложили вариант «буфера Меланьи», потому что «они такие же ненастоящие». Среди комментариев также оказалось название «Трамп». Пользователь с ником Mary Burge пояснила: «Он оранжевый, принадлежит вам и разрушает все, с чем контактирует».

— Russia in USA 🇷🇺 (@RusEmbUSA) 01 марта 2018, 19:02

Некоторые из пользователей отнеслись к новости с недоверием. Они считают, что информация о новейшем вооружении — fake news — и предложили соответствующие названия: «большой блеф», «остановите вранье» и «лживое лицо». Другие посчитали затею интересной: «Это действительно забавная игра», — отметила Heather Rose.

Министерство обороны России открыло на своем официальном сайте раздел, в котором через специальную форму можно предложить название боевому лазерному комплексу, беспилотному подводному аппарату и крылатой ракете неограниченной дальности.

Ранее, 1 марта, помощник президента России Владислав Сурков предложил дать новому вооружению наименование «Гиви». Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян написала в Telegram, что ракету следует назвать «Володя».

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