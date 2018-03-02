Оккультистка вместе с «уральским некромантом» приносила человеческие жертвы

Верхнепышминский городской суд Свердловской области приговорил к 12 годам заключения пособницу бывшего милиционера Арсена Байрамбекова, с которым они совершили серию ритуальных убийств. Об этом в пятницу, 2 марта, сообщила Генпрокуратура в своем Telegram-канале.

Женщина, занимавшаяся оккультизмом, подбирала жертв для кровавых ритуалов и помогала заметать следы преступлений.

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10 марта 2017 года был осужден Байрамбеков. За шесть заказных и ритуальных убийств на территории Свердловской области с 2002 по 2014 год он получил 13 лет и 2 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.

По данным СК, в 2003 и 2010 годах он по заказу застрелил двух предпринимателей в Екатеринбурге. Потом увлекся оккультизмом и решил приносить человеческие жертвы, чтобы привлечь удачу и богатство. Вместе с единомышленницей они убили четверых мужчин в 2014 году. Жертв завозили в лес, спаивали алкоголем, а затем перерезали горло в выложенном из камней кругу, читая молитвы. Три психолого-психиатрические экспертизы признали Байрамбекова вменяемым.

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