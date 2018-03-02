Полиция сымитировала укравших полмиллиона долларов из Bentley арабов

В ОАЭ нашли и арестовали подозреваемых в краже чемодана денег из автомобиля уже через 15 минут после заявления о пропаже. Об этом говорится на странице полиции Дубая в Facebook. Стражи порядка сымитировали момент кражи и выложили видео, посвященное операции, в сеть.

По информации полиции, двое мужчин вытащили чемодан с 1,5 миллиона дирхамов (более 400 тысяч долларов) из Bentley и скрылись. Стражи порядка смогли быстро найти их с помощью системы искусственного интеллекта, которая подключена к камерам видеонаблюдения в городе. Они обнаружили автомобиль подозреваемых и проследили, где те остановились. Там мужчин арестовали патрульные. Деньги мужчины-арабы спрятать не успели, их вернули владельцу.

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