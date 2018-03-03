Обладатель Кубка Стэнли назвал отъезд из России лучшим решением в жизни

Бывший нападающий сборной Чехии и клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Джерси» Патрик Элиаш рассказал о переломных этапах в карьере. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

«В 2005 году я был очень близок к тому, что моя карьера оборвется, может, речь даже шла о моей жизни. Во время локаута я поехал играть в магнитогорский "Металлург" и однажды ужасно заболел. <...> Я арендовал частный самолет и полетел в Чехию, чтобы выяснить, что происходит с моим организмом. Через несколько дней врач объявил, что у меня отказывает печень. Я подхватил гепатит А, съев что-то испорченное, пока был в России. Доктор сказал мне, что последняя надежда — попробовать лечение стероидами. А если и оно не поможет, мне понадобится пересадка печени», — рассказал Элиаш.

По словам хоккеиста, после восстановления он не мог поверить, что сумеет вернуться на лед. Однако его агент сообщил о предложении от «Девилс». «Я закончил карьеру в "Нью-Джерси". Все так, как и должно быть. Тот телефонный звонок стал моим вторым лучшим решением в жизни после того, как я улетел тогда из России», — заявил он.

Элиаш является двукратным обладателем Кубка Стэнли в составе «Нью-Джерси» (2000, 2003), а также самым результативным игроком в истории команды. Во время локаута в сезоне-2004/05 он выступал за магнитогорский «Металлург». В 2006 году нападающий стал бронзовым призером олимпийского турнира в составе сборной Чехии.

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