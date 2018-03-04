Российский боксер Ковалев победил соотечественника в Нью-Йорке

Россиянин Сергей Ковалев техническим нокаутом победил соотечественника Игоря Михалкина и защитил чемпионский титул по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в полутяжелом весе, передает телеканал HBO Boxing.

Рефери остановил поединок в седьмом раунде, поскольку Михалкин получил рассечение из-за удара соперника.

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Бой прошел в комплексе Мэдисон-сквер-гарден в Нью-Йорке. Промоутер Ковалева Кэти Дува заявила РИА Новости, что рассчитывает, что следующий поединок с участием ее подопечного пройдет в этом же месте в июле.

Победа над Михалкиным стала для Ковалева 32-й в карьере при двух поражениях (оба — от американца Андре Уорда) и одной ничьей. Чемпионским поясом по версии WBO 34-летний россиянин владеет с ноября 2017 года.

Игорю Михалкину 32 года, поражение от Ковалева стало для него вторым в карьере. Также в его послужном списке 21 победа, в том числе девять нокаутом.

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