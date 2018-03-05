Неаппетитное фото барбекю разозлило американцев

Интернет-издание MUNCHIES сопроводило статью о барбекю неаппетитной иллюстрацией. В ответ пользователи соцсетей обвинили редакцию в умышленной дискредитации национального достояния США.

В обзоре «Почему бруклинское барбекю захватывает мир?» журналисты рассказали о новом мясном ресторане Нью-Йорка. Однако на текст пользователи соцсетей не обратили никакого внимания: их привела в бешенство главная иллюстрация, где была изображена неидеальная подача блюда.

Подписчики аккаунта MUNCHIES в Twitter решили сами продемонстрировать авторам, как выглядит настоящее барбекю. Тред заполонили изображения блюд с аппетитными кусками свинины. «Вот так должна выглядеть тарелка с барбекю», — утверждали подписчики.

Некоторые спорили: по их мнению, правильное барбекю невозможно сфотографировать, потому что желание его съесть пересиливает любое чувство прекрасного.

— Old Skool American (@BikerFork) 05 марта 2018, 02:37

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Часть пользователей оскорбились издевательством над национальным американским блюдом и начали пародировать журнальную публикацию. Наиболее популярным стал снимок с капсулами жидкого стирального порошка: таким образом пользователи вспомнили «смертельный» Tide Pod Challenge, который активно распространялся по сети в начале января 2018 года.

MUNCHIES — проект известного интернет-портала VICE, посвященный гастрономическим обзорам и кулинарии. На официальный аккаунт издания в Twitter подписаны почти 100 тысяч человек.

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