Уволенному за любовь к марихуане таможеннику выплатят девять тысяч евро

В Ирландии суд обязал местный аэропорт выплатить уволенному сотруднику, выступавшему за легализацию медицинской марихуаны, компенсацию общей суммой в девять тысяч евро. Об этом сообщает портал Thejournal.ie.

Как передает издание, суд по трудовым спорам признал увольнение сотрудника службы безопасности аэропорта из-за его политических взглядов неправомерным. Несмотря на это, в должности его не восстановили.

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Известно, что до произошедшего мужчина, имя которого не сообщается, работал в службе досмотра несколько лет. Спустя некоторое время из-за жалоб на боли в пояснице ему пришлось пройти медицинское обследование, включавшее в себя тест на наркотики.

По результатам анализов здоровье мужчины оказалось в порядке, однако в его крови были найдены следы употребления каннабиса. После того как он заявил, что выступает за легализацию медицинской марихуаны и не собирается прекращать употреблять наркотик в медицинских целях, администрация отстранила его от работы. Работодатели аргументировали свое решение тем, что политические взгляды сотрудника не сочетаются с его обязанностями. Начальство пояснило, что, несмотря на отсутствие жалоб на качество исполнения обязанностей мужчины, начальство «больше не может доверять ему».

Употребление марихуаны, в том числе в медицинских целях, является противозаконным в Ирландии, кроме случаев, в которых ее использование разрешено министерством здравоохранения.

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