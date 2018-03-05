Австралийка рассказала об организованном матерью изнасиловании

Австралийка Пета Батлер рассказала о том, как родная мать организовала ее изнасилование, когда ей было 16. Об этом сообщил новостной портал News.com.au.

Девушка отметила, что мать забрала ее на выходные в «девчачье путешествие», напоила алкоголем и заперла в номере, где ее уже ждал знакомый. Он жестоко изнасиловал девушку, несмотря на сопротивление. Все это время мать сидела за дверью и курила.

На вопрос, почему она не признавалась в свершившемся так долго, Батлер ответила, что не чувствовала в себе достаточной силы и не думала, что ей поверят. Она решилась на признание только с рождением собственных дочерей и вынудила мать рассказать ей о случившемся в телефонном разговоре, который записала на диктофон.

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Мать призналась, что никогда бы не позволила этому произойти, будь ее дочь младше. К тому же знакомый якобы обещал ей, что не тронет девушку. «Я все никак не могла понять, как мама могла сделать это? Как она могла не вмешаться, зная, что ее дочь насилует ее потенциальный любовник?» — недоумевает Батлер.

Она смогла привлечь мать к суду с помощью записи телефонного разговора. Женщину приговорили к четырем годам заключения, насильника так и не нашли. На данный момент Батлер исполнилось 26 лет.

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