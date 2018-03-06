Во Франции показали голую Ангелу Меркель

Алжирский художник Адель Абдессемед создал мраморную скульптуру обнаженной Ангелы Меркель. Об этом во вторник, 6 марта, сообщает The Art Newspaper.

Статуя Меркель и двух ее подруг основана на фотографии, сделанной во времена участия канцлера Германии в Союзе свободной немецкой молодежи. Работа называется «Красивая» и исполнена в классическом стиле «Трех граций» скульптора Антонио Кановы.

Произведение покажут на выставке Абдессемеда под названием L'Antidote, которая пройдет с марта по июль в музее MAC Lyon на юге Франции.

Адель Абдессемед живет и работает в Париже. Среди его работ — скульптура вьетнамской девочки Ким Фук, убегающей от напалмовой атаки в 1972 году.

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