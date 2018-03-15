Художник поджег живых кур и вызвал скандал

Музей современного искусства MAC Lyon во Франции убрал из экспозиции видеоработу алжирского художника Аделя Абдессемеда. Об этом в четверг, 15 марта, сообщает портал artnet.

Произведение под названием «Весна» представляло собой запись, на которой подвешенные за ноги живые куры сгорают заживо. При этом кураторы подчеркивали, что видео создано с помощью специальных пиротехнических эффектов и при его создании ни одна птица не пострадала. Куры оказались в «безопасном огне» на три секунды, запись была поставлена на повтор. Ранее художник таким же образом поджигал самого себя.

Работа, которая была показана в отдельном помещении и только после предупреждения о «чувствительном контенте», вызвала скандал в социальных сетях. Активисты обвиняли музей в том, что он «пропагандирует пытки животных».

Представители галереи отметили, что художник во многих своих работах и интервью осуждает жестокость по отношению к животным, а «Весна» — это метафора насилия и его негативных последствий.

Ранее сообщалось, что Адель Абдессемед создал мраморную скульптуру обнаженной Ангелы Меркель. Статуя выставлена на той же выставке в MAC Lyon.

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