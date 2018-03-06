На новое российское оружие в США решили ответить модернизацией B-52

В ответ на появление у России новых видов вооружений в ВВС США решили модернизировать бомбардировщик B-52. Предполагается, что самолет получит новые возможности для проведения атак, пишет издание The National Interest.

Прежде всего, модернизации должен быть подвергнут внутренний отсек воздушного судна. После модернизации самолет сможет переносить до восьми новейших бомб J-Series. При этом под каждым крылом будет еще по шесть бомб. Увеличивая полезную нагрузку внутри самолета и убирая боезапасы из-под крыльев, можно будет более эффективно использовать запас топлива.

Модернизации должны подвергнуться системы управления самолетом. Также вооружение B-52 будет дополнено сверхточными ракетами.

Если раньше самолет использовался для «ковровых» бомбардировок, то современные войны требуют другого подхода. Востребованы именно сверхточные вооружения, с помощью которых можно бить по конкретным объектам.

При этом специалисты замечают, что использовать B-52 можно будет только в тех местах, где ВВС США уже имеют превосходство в воздухе. Это связано с тем, что корпус самолета хорошо заметен для систем ПВО противника.

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По оценкам специалистов, если оснастить B-52 современным высокоточным оружием, современной системой навигации и управления, то модель самолета может быть успешно использована вплоть до конца 2040-х годов.

B-52 — американский многофункциональный тяжелый межконтинентальный стратегический бомбардировщик-ракетоносец. Модель стоит на вооружении ВВС США с 1955 года. Сейчас он остается основным самолетом дальней бомбардировочной авиации.

1 марта во время послания Федеральному Собранию президент России Владимир Путин представил новые виды вооружений. По словам главы российского государства, оно способно преодолевать любые системы противоракетной обороны.

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