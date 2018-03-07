Медведь в Сибири проснулся и впал в апатию

В омском Большереченском зоопарке от зимней спячки пробудился первый гималайский медведь Кузя. Однако животное тут же впало в апатию, передает «СуперОмск» в среду, 7 марта.
«Он еще очень сонный и вялый, даже не подошел к нам, хотя мы ему вкусняшки предлагали и звали», — рассказала изданию заведующая информационно-методическим отделом зоопарка Наталья Болотова.
Медведь выбрался из своего домика и теперь почти все время лежит.
Подобное состояние может объясняться тем, что он уже подкрепился рыбой с кашей и ему нет необходимости проявлять активность. В зоопарке уверены, что медвежья хандра скоро пройдет, так как Кузя среди других обитателей зверинца слывет балагуром.
14 февраля сообщалось о старейшей медведице в России Амдерме, которая скончалась в зоопарке города Перми. Зверь попал в неволю 1989 году вместе со своим потомством. За два десятилетия медведица родила шестерых медвежат, которые живут не только в отечественных, но и в заграничных зоопарках.