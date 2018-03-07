Российская «Сова» развалилась на высоте 20 километров

Российский беспилотный электрический самолет «Сова» попал в зону сильной турбулентности и пришел в негодность. Об этом заявил «Известиям» председатель научно-технического совета Фонда перспективных исследований Виталий Давыдов.

По его словам, испытания аппарата завершены. «Состоялся длительный полет на высоте около 20 тысяч метров. К сожалению, аппарат попал в зону сильной турбулентности и получил серьезные повреждения», — сказал Давыдов.

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Специалист заверил, что к моменту поломки аппарата разработчики «получили все необходимые данные, убедились как в перспективности самого направления исследований, так и правильности выбранных конструктивных решений».

Беспилотные летательные аппараты «Сова» разрабатываются научно-производственным предприятием «Тайбер». Размах крыла электрического аппарата — 28 метров, высота полета — до 20 километров. В качестве источника питания используются солнечные батареи. Аппарат предназначен для наблюдения и воздушной разведки.

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