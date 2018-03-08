Маккейну предрекли уход из политики и ищут ему замену

Один их наиболее активных среди американского истеблишмента противников России республиканец Джон Маккейн вскоре должен покинуть Сенат, в котором работает уже 31 год. Об этом сообщает True Pundit.

«На данный момент мы исходим из того, что Маккейн завершает работу в Сенате», — заявил изданию один из источников.

По данным журналистов, Демократическая партия уже начала искать замену Маккейну, который сейчас возглавляет в Сенате комитет по делам вооруженных сил. Демократы намерены перехватить у республиканцев представительство в верхней палате парламента от штата Аризона.

В то же время, 81-летний Маккейн, у которого врачи диагностировали рак мозга на четвертой стадии, отказывается уходить из парламента. Хотя болезнь не позволяет сенатору трудиться в полную силу. На заседаниях парламента Маккейн не присутствует с конца декабря прошлого года.

Джон Маккейн неоднократно критиковал не только руководство России, но и Соединенных Штатов. В ноябре 2017 года он обвинил американского лидера Дональда Трампа в излишней доверчивости по отношению к президенту России Владимиру Путину. Это, по мнению Маккейна, угрожает национальной безопасности США.

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