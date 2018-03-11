Селфи с Порошенко рассорило украинских блогеров

Двое украинских блогеров, которые были приглашены на встречу с президентом Украины Петром Порошенко, поссорились из-за селфи с главой государства. Внимание на это в воскресенье, 11 марта, обратило РИА Новости.

После встречи один из присутствовавших на ней блогеров Мирослав Олешко выложил на своей странице в Facebook совместное фото с украинским лидером. Другая участница встречи Олена Монова, заметив это, разразилась критикой в его адрес.

«Перед встречей нас всех попросили сдать гаджеты — и мы их сдали. Почему фото оказалось у одного из участников встречи, в каком анатомическом отверстии он пронес смартфон и зачем нарушил договоренности — я не знаю. У каждого свои жизненные приоритеты», — написала она в Facebook.

В ответ Олешко призвал коллегу «не врать» и заявил, что опубликовал фотографию с личного разрешения Порошенко. «Лично Петр Порошенко мне сказал — публикуй, Мирослав, обязательно, ты прав, что это нужно», — написал он. После этого Монова его забанила.

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