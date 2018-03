Участник рэп-группы The Diplomats забыл пистолет в аэропорту

Рэпер Джулз Сантана, кроме сольной карьеры известный участием в рэп-группе The Diplomats (второе название — Dipset), разыскивается полицией после того, как в аэропорту Ньюарк-Либерти была найдена его сумка с огнестрельным оружием. Об этом сообщает The Washington Post.

В сумке артиста, чье настоящее имя — ЛаРон Джеймс, вместе с документами на его имя обнаружили заряженный пистолет 38 калибра. Сумку нашли вечером 9 марта, полиция Ньюарка объявила рэпера в розыск.

Представительница пресс-службы Ньюарк-Либерти рассказала, что пистолет был обнаружен на рентген-сканере во время личного досмотра пассажиров. Джулз Сантана скрылся.

Сантана вырос в нью-йоркском районе Гарлем. В 2002 году в возрасте 20 лет он вошел в группировку The Diplomats, также известную как Dipset. Первыми хитами с его участием стали треки лидера Dipset Кэм'рона Hey Ma и Oh Boy. Дебютный альбом Сантаны From Me To U вышел в 2003-м и достиг восьмого места в чарте Billboard 200.

Второй альбом артиста What the Game's Been Missing! появился в продаже в 2005-м и заслужил золотой статус по продажам. Сингл с этой пластинки There It Go (The Whistle Song) смог добраться до 6-го места в Billboard Hot 100 и также заслужил золотой статус.

Сантана также записал два альбома вместе с The Diplomats: Diplomatic Immunity (2003) и Diplomatic Immunity 2 (2004). Сольно он выпустил семь микстейпов, включая Blow (2006) вместе с Лил Уэйном и The Takeover (2013) вместе с Skull Gang. С 2012 года рэпер, подписанный на лейбл Def Jam, работает над третьим сольным альбомом Born to Lose, Built to Win.

На счету разыскивающегося полицией артиста также шесть ролей в кино и на телевидении, включая такие картины, как «Гангстерские войны» и «Сезон убийцы», и телешоу «Любовь и хип-хоп: Нью-Йорк».

