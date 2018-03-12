Журналистка НТВ поведала об угрозах из-за сюжета с отравлением Скрипаля

Корреспондент лондонского отделения российской телекомпании НТВ Елизавета Герсон рассказала об угрозах, которые она получила после освещения истории с отравлением бывшего офицера российской разведки Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Об этом сообщает ТАСС.

Журналистка уточнила, что угрозы были отправлены анонимно.

«На "Би-би-си" была опубликована статья, в которой было упомянуто имя Кирилла Клейменова (ведущего программы "Время" на Первом канале) и мое, в ней был пересказан мой сюжет, и после этого неизвестный, я надеюсь, что просто псих какой-то, написал мне письмо со следующим предупреждением: "Ты, которая зарабатываешь в России пером, умрешь в Британии от меча"», — объяснила Герсон.

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Она добавила, что и ранее получала «гадости» в соцсетях, но угроз подобного уровня не было. Журналистка не стала обращаться в полицию и понадеялась, что «просто какой-то псих начитался Daily Mail».

В посольстве России в Лондоне прокомментировали инцидент и посчитали угрозы российским журналистам, находящимся в Великобритании, последствиями «антироссийской кампании» в британской прессе в связи с историей отравления Скрипаля.

Вечером 4 марта бывшего офицера российской разведки Сергея Скрипаля и его дочь Юлию обнаружили без сознания на скамейке в сквере в Солсбери. Они отравились неизвестным нервно-паралитическим веществом и впали в кому, находясь в больнице.

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