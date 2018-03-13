США достигли рекордного дефицита бюджета

Дефицит государственного бюджета США в феврале достиг 215 миллиардов долларов, что является максимальным результатом за последние шесть лет. Об этом сообщает Bloomberg.

Доходы по сравнению с январем 2018 года снизились на девять процентов — до 156 миллиардов долларов, а расходы выросли на два процента — до 371 миллиарда долларов.

Показатели подтвердили опасения некоторых экономистов о том, что проведенная администрацией Дональда Трампа налоговая реформа может привести к увеличению государственного долгового бремени. В ближайшие 10 лет дополнительный дефицит из-за снижения налогов может составить до триллиона долларов.

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Бюджетное управление Конгресса отметило, что рост заработных плат американцев был нивелирован меньшим количеством денег, выделенных ими на уплату налогов.

Министр финансов страны Стивен Мнучин заявил, что снижение налогов компенсирует все эти убытки в будущем за счет ускорения экономического роста.

Американский Конгресс одобрил проект закона о налоговой реформе в декабре. Одно из положений законопроекта предусматривает снижение налога на прибыль для корпораций США с 35 до 20 процентов. По мнению авторов документа, это повысит конкурентоспособность американской экономики, а также вернет из-за рубежа прибыль американских корпораций.

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