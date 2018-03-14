Трамп нашел новую зону для боевых действий армии США

Президент США Дональд Трамп заявил, что в скором времени Соединенным Штатам может потребоваться создание космических войск как полноценного вида вооруженных сил. Об этом американский лидер сказал, выступая перед морскими пехотинцами на военно-воздушной базе «Мирамар» в штате Калифорния, сообщает ТАСС.

«В моей новой национальной космической стратегии космос признан зоной военных действий, как земля, воздух и море», — заметил Трамп.

Он напомнил, что вначале к идее создания космических войск не относился серьезно. «А затем я сказал: «Какая это может быть отличная идея, нам нужно будет это сделать, это может произойти», — заявил президент США.

1 марта в ходе послания Федеральному Собранию президент России Владимир Путин рассказал о новых видах вооружения. Среди представленных образцов были ракета «Сармат» и баллистическую ракету «Кинжал», обладающую низкой заметностью для радаров. Многие виды новейшего оружия способны действовать в космосе.

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