В украинских школах решили убрать из программы физику, химию и экономику

В украинских школах шесть дисциплин — биологию, географию, физику, химию, экономику и астрономию — объединят в один предмет, который получит название «естественные науки». Об этом говорится на сайте Минобразования страны.

В качестве эксперимента новый образовательный стандарт будет введен в некоторых школах с 1 сентября текущего года. Для начала курс «естественные науки» будет читаться для тех, кто не планирует сдавать экзамены по точным дисциплинам.

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Программа разработана для классов общественно-гуманитарного, спортивного и художественно-эстетического направления.

При этом указывается, что новый курс «могут учителя естественных предметов без обязательного прохождения курсов повышения квалификации».

В сентябре 2017 года Верховная Рада приняла закон, предписывающий вести преподавание в школах только на украинском языке. В августе 2016-го Киев отменил в украинских школах изучение таблицы сложения в полном объеме в первом и втором классах.

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