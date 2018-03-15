Возрождение Севастополя в составе России сравнили с восстановлением после войны

Возрождение Севастополя после присоединения к России сравнимо с периодом восстановления после Великой Отечественной войны, считает губернатор города Дмитрий Овсянников. Его слова приводит ТАСС в четверг, 15 марта.

«Я показал [президенту] архивные документы 1948 года, когда было принято решение о восстановлении Севастополя после Великой Отечественной войны, там было: "Выделить 414 миллионов рублей на восстановление Севастополя". Список объектов длинный: школы, детсады, драматический театр, железнодорожный вокзал. По масштабам строительства города, объектов, которые нам предстоит сделать в ближайшие несколько лет, можно сказать, что история повторяется», — отметил Овсянников после митинг-концерта по случаю четвертой годовщины присоединения Крымского полуострова к РФ.

Концерт прошел вечером 14 марта на площади Нахимова. Мероприятие посетил президент России Владимир Путин. Всего на праздник пришли около 40 тысяч человек.

Крым вошел в состав России весной 2014 года. 16 марта в регионе состоялся референдум, в ходе которого, по официальным данным, подавляющее большинство проголосовавших высказались за присоединение к России. 18 марта решение о принятии полуострова в состав РФ огласил во внеочередном послании Федеральному собранию Владимир Путин. Киев отказался признать результаты плебисцита. В Москве отмечают, что процедура присоединения региона соответствовала нормам международного права.

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