Финн оставил страну ради сборной России по футболу

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Сергей Еременко

Полузащитник московского «Спартака», 19-летний Сергей Еременко, выступавший за юношескую сборную Финляндии, пожелал играть за команду России. Об этом сообщается на сайте Футбольной ассоциации Финляндии.

«Сергей Еременко больше не будет представлять сборную Финляндии. Полузащитник заявил ассоциации, что в будущем хочет быть в составе российской команды. Если Международная федерация футбола примет его заявку, игрок больше не наденет майку сборной Финляндии», — заявил тренер юношеской команды до 19 лет Юха Малинен.

Еременко перешел в московский клуб в феврале на правах аренды из латвийского «Спартака». Он имеет опыт выступления в сборных Финляндии до 17, 18 и 19 лет. Также полузащитник выступал за финский «Яро» и швейцарский «Базель».

19-летний спортсмен является младшим братом футболистов Романа и Алексея Еременко. Первый выступал за ЦСКА и «Рубин», второй — за «Сатурн» и «Рубин». Оба полузащитника играли в составе национальной сборной Финляндии.

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