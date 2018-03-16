Портал Бизнес-навигатора МСП поможет французским предпринимателям

Корпорация МСП 16 марта презентовала сервисы Портала Бизнес-навигатора МСП представителям французского посольства в России, сообщили «Ленте.ру» в пресс-службе корпорации.

Представители корпорации провели тренинг для сотрудников представительства по торговле и инвестициям посольства Франции по использованию сервисов портала.

В мероприятии приняли участие глава представительства по торговле и инвестициям посольства Франции Пьеррик Боннар, руководитель дирекции международной деятельности Корпорации МСП Никита Банцекин, сотрудники представительства и Корпорации МСП.

Портал Бизнес-навигатора МСП полезен как для владельцев бизнеса, так и тех, кто только планирует открыть свое дело. С его помощью можно определить оптимальный вид бизнеса, наилучшее местоположение, рассчитать бизнес-план, узнать о конкурентах, получить информацию о кредитных продуктах для малого и среднего бизнеса, мерах государственной поддержки, участии в закупках крупнейших заказчиков с государственным участием.

Сотрудники посольства отметили практическую пользу таких сервисов Портала Бизнес-навигатора МСП, как поиск локации для открытия бизнеса, проверка контрагентов, мониторинг планов закупок крупнейших компаний с государственным участием, а также отметили «Жизненные ситуации» и «Поток» как наиболее востребованные для французских предприятий.

Осенью 2017 года было запущено мобильное приложение, которое обеспечивает комфортную работу с порталом с помощью мобильных телефонов и планшетов. На сегодняшний день Портал Бизнес-навигатор МСП охватывает 171 город РФ с численностью жителей более 100 тысяч человек и столицы отдельных субъектов. Всего в период с сентября 2016 года по март 2018 года на Портале Бизнес-навигатора МСП зарегистрировались около 790 тысяч пользователей, более 550 тысяч из них — субъекты малого и среднего предпринимательства.