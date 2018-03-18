Корпус наблюдателей озвучил данные по нарушениям

Большинство сообщений о нарушениях при голосовании на президентских выборах являются фейковыми. Об этом в воскресенье, 18 марта, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Корпуса наблюдателей «За чистые выборы».

Единственная информация, которая получила подтверждение — вброс бюллетеней в городе Артеме в Приморском крае. «Туда выехала группа во главе с секретарем избирательной комиссии края. На месте и наш федеральный координатор, который держит нас в курсе событий», — рассказала глава исполнительного комитета Корпуса наблюдателей Алена Булгакова.

Ранее сообщалось, что сайт Центральной избирательной комиссии России в день выборов президента подвергся хакерской атаке из 15 стран. Пик атаки пришелся на 02:20 по московскому времени.

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18 марта по всей России проходят выборы президента. Избирательные участки открыты по всей стране. Кроме того, голосование проходит в консульствах и посольствах России по всему миру. В частности, в голосовании приняли участие сотрудники российской станции в Антарктиде.

В выборах участвуют восемь кандидатов: Сергей Бабурин (партия «Российский общенародный союз»), Павел Грудинин (выдвинут от КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак («Гражданская инициатива»), Максим Сурайкин («Коммунисты России»), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский («Яблоко»).

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